Agrar : Durchschnittliche Getreideernte erwartet

Nach zwei Dürrejahren erwarten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr eine durchschnittliche Getreideernte. Allerdings falle sie regional sehr unterschiedlich aus, sagte Bauernpräsident Detlef Kurreck am Dienstag in Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Vor allem im Osten des Landes habe es im Frühjahr kaum geregnet. Auch auf sandigen Böden im Süden Mecklenburg-Vorpommerns sei die Wasserversorgung der Pflanzen bereits früh knapp geworden.

Avatar_prignitzer von dpa

21. Juli 2020, 12:44 Uhr