Unfälle : E-Bikerin bei Sturz auf Rügen schwer verletzt

Eine 62-jährige Frau ist am Montagnachmittag mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich dabei unter anderem Verletzungen am Kopf zugezogen.

Sellin | Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad von der Straße ab und stürzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Verletzte, die während des Unfalls keinen Helm getragen hatte, per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.