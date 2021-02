Kriminalität : Ehemaliges Bahn-Stellwerk geplündert: Kupfer-Diebe gesucht

Die Bundespolizei in Westmecklenburg fahndet nach Kupfer-Spulen-Dieben.

Blankenberg | Wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte, wurden am Wochenende eine ganze Reihe großer Spulen mit Kupferdraht von einem ehemaligen Stellwerksgelände der Bahn in Blankenberg bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Zeugen hätten am Samsta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.