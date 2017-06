Agrar : Ehemals volkseigene Äcker sollen bis 2030 verkauft werden

Die einst volkseigenen Agrarflächen in Ostdeutschland sollen bis 2030 komplett verkauft sein. 25 Jahre nach ihrer Gründung hat die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft noch 130 000 Hektar Äcker und Weiden sowie 9000 Hektar Wald im Angebot - insgesamt in etwa so viel wie die anderthalbfache Fläche Berlins. Das bundeseigene Unternehmen rechnet damit, dass die Bodenpreise weiter steigen.