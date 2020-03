Krankheiten : Ehrenamt-Messen und «Girls'Day» in MV abgesagt

Wegen der Corona-Krise falle die vier noch bis Mitte April geplanten Ehrenamt-Messen aus. Das teilten das Sozialministerium und der DRK-Landesverband als Veranstalter am Montag mit. Die Absagen der Messen in Grimmen, Greifswald, Neubrandenburg und Wismar wurden erforderlich, weil die Landesregierung am Samstag Veranstaltungen mit 50 und mehr Teilnehmern untersagt hatte. Die Messen, auf denen Vereine und Initiativen über ihre Arbeit informieren und neu Mitglieder werben, zählten seit dem Start 2008 etwa 3500 Aussteller und mehr als 100 000 Besucher.

Avatar_prignitzer von dpa

16. März 2020, 15:51 Uhr

Die Vereinigung der Unternehmensverbände MV und der Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nord sagten am Montag ebenfalls die traditionellen Aktionstage «Girls'Day» und «Boys'Day» ab. Sie sollten am 28. März stattfinden, würden aber aus Gründen des Gesundheitsschutzes gestrichen, hieß es in einer Mitteilung.