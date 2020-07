Gesellschaft : Ehrenamtskarte bringt Bonusleistungen für Engagierte

Nach jahrelanger Debatte wird es nun auch in Mecklenburg-Vorpommern eine landesweite Ehrenamtskarte geben, die ihren Trägern Vergünstigungen und Preisnachlässe ermöglicht. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will am heutigen Dienstag in Schwerin Einzelheiten zum bevorstehenden Start bekanntgeben.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Juli 2020, 01:39 Uhr