Natur : Ehrung für naturnahes Gärtnern

Das naturnahe Gärtnern wird in Mecklenburg-Vorpommern immer beliebter. Am Sonntag zeichnet der Landschaftspflegeverband Mecklenburger Endmoräne in Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) weitere 32 Gärten mit der Plakette «Natur im Garten» aus. Damit steigt die Zahl der Gartenfreunde, die auf Kunstdünger und Pestizide verzichten, auf mehr als 300 grüne Oasen. Erstmals wird mit den LebensGut Frankenthal aus Samtens auf Rügen ein Gemeinschaftsgarten geehrt.