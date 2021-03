Umwelt : Eichenprozessionsspinner wird wieder mit Insektizid bekämpft

Erstmals seit 2015 wird der Eichenprozessionsspinner in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit einem Insektizid bekämpft.

Schwerin | Nach den letzten derartigen Aktionen in den Jahren 2012 und 2015 habe sich die Population so stark erholt, dass im Landkreis Ludwigslust-Parchim erneut ein großflächiges Vorgehen nötig sei, teilte das Umweltministerium in Schwerin am Montag mit. Betroffen von den chemischen Bekämpfungen aus der Luft und vom Boden seien etwa 350 Bäume an 80 Kilomete...

