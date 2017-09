Tourismus : Eigentümerwechsel im Hotel Neptun

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das Hotel Neptun hat einen neuen Eigentümer: Die Deutsche Seereederei (DSR) hat bereits vor gut zwei Jahren das international bekannte Hotel am Strand von Warnemünde an einen russischen Investor verkauft. Dies bestätigte am Donnerstag eine DSR-Sprecherin. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet. Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Für Mitarbeiter und Gäste des 1971 eröffneten Hotels habe sich durch den Eigentümerwechsel jedenfalls nichts geändert. Die DSR fungiere weiter als Betreibergesellschaft, sagte die Sprecherin.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 12:04 Uhr