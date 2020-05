Gesundheit : Ein Drittel der Schüler wieder in Schule

Drei weitere Klassenstufen sind am Montag zum Präsenzunterricht an die Schulen zurückgekehrt. Ein Mädchen, dessen Klasse nicht dabei ist, zog vor Gericht.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Mai 2020, 18:30 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Schulen füllen sich langsam wieder: Eine Woche nach den Prüfungsklassen kehrten am Montag die Viertklässler an die Grundschulen, die neunten Klassen an die Regionalen und Förderschulen sowie die elften Klassen an die Gymnasien zurück. Damit sind nach Angaben des Bildungsministeriums rund 54 000 Schüler wieder in den Klassenräumen - etwa ein Drittel aller Schüler. Die Klassen werden geteilt, um die geforderten Mindestabstände für den Infektionsschutz einhalten zu können.

Eine Sechstklässlerin aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) scheiterte vor Gericht mit dem Versuch, die sofortige Rückkehr auch ihrer Klasse an die Schule zu erzwingen. Das Mädchen könne nur eigene Rechte geltend machen, habe aber die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die gesamte sechste Jahrgangsstufe verlangt, teilte das Gericht am Montag zu seiner Ablehnung des Antrags mit. Damit mache die Antragstellerin fremde Rechte geltend. Außerdem habe sich das Mädchen vor der Anrufung des Gerichtes nicht an die zuständige Verwaltungsbehörde gewandt und einen entsprechenden Antrag gestellt. Das Mädchen wollte ab Montag (4. Mai) zurück in die Schule.

Die Linke forderte die schnellstmögliche Rückkehr für Schüler, die in einem freiwilligen zehnten Schuljahr die Berufsreife anstreben. Sie müssten spätestens vom kommenden Montag (11. Mai) an wieder Präsenzunterricht erhalten, verlangte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg. Es sei widersinnig, den neunten Klassen an den Förder- und Regionalen Schulen die Klassenzimmer zu öffnen, während den freiwilligen 10. Klassen dies verwehrt werde. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte dazu, die Förderschüler im freiwilligen zehnten Schuljahr müssten keine Prüfung für die Berufsreife absolvieren. Sie erhielten ihren Abschluss auf Grundlage des Notendurchschnitts.

Nicht alle und gerade jüngere Kinder stecken die Corona-Krise mental problemlos weg. Einige hätten die letzten Wochen als furchtbar beängstigend erlebt, sagte die Leiterin der Evangelischen Landschule Walkendorf (Landkreis Rostock) in einem Podcast der Nordkirche. Sie halte eine psychologische Betreuung der Kinder am Anfang für besonders wichtig.

In der Notbetreuung habe sie gesehen, dass Kinder Angst hatten, dass sich ihre Eltern mit dem Coronavirus anstecken und sterben könnten, sagte Borchert. Die Bilder in den Nachrichten seien sehr von Menschen in Masken und Monturen sowie von Bildern von Särgen getragen gewesen. Das sei an den Kindern nicht spurlos vorbeigegangen. Deshalb sollten am ersten Tag in Walkendorf ausschließlich Gespräche in kleinen Gruppen stattfinden, um herauszufinden, wie es den Kindern geht und welche Hilfe sie brauchen.