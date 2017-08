Kultur : Ein Jahr China: Konfuzius-Institut zieht Bilanz

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Sprachkurse für Chinesisch, Informationskurse zur Traditionellen Chinesischen Medizin, zu Religionen und Kultur: Das Konfuzius-Institut in Stralsund zieht ein Jahr nach der Eröffnung eine positive Bilanz. Die Veranstaltungen hätten dazu beigetragen, das Verständnis für die Kultur Chinas zu befördern, sagte der Leiter des Instituts, Falk Höhn der Deutschen Presse-Agentur. So habe es verschiedene Anfänger- und Schnupperkurse für Chinesisch gegeben. Von September an sollen Sprachkurse an Schulen in Stralsund, Greifswald und Rostock starten. Auch die Hochschule Stralsund habe bereits Interesse an Chinesisch-Unterricht für die Studierenden gezeigt.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:59 Uhr