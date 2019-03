Unfälle : Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der A 24

von dpa

04. März 2019, 12:06 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 ist am Montagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Sein Wagen war bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei in seinem Auto eingeklemmt worden. Er starb den Angaben zufolge trotz Reanimierungsversuchen der Retter noch am Unfallort. Der Verkehr auf der A 24 in Richtung Hamburg wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.