Unfälle : Ein Toter und sechs Verletzte bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer getötet worden. Der Mann war am Sonntagabend auf der Landstraße 04 unterwegs und krachte nach einem missglückten Überholmanöver mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb noch am Unfallort, vier seiner sechs Mitfahrer wurden schwer verletzt - darunter ein vierjähriges Kind. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen. In welchem Verhältnis der Mann und seine Mitfahrer zueinander standen, blieb zunächst unklar.

von dpa

30. Juli 2018, 08:20 Uhr

Das Auto, das der 22-Jährige überholen wollte, musste laut Polizei stark bremsen, kam von der Straße ab und blieb auf einem Acker stehen. Die drei Insassen wurden nicht verletzt.