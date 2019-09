Brände : Ein Verletzter bei Hausbrand in Westmecklenburg

Avatar_prignitzer von dpa

30. September 2019, 17:46 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Muchow bei Grabow (Ludwigslust-Parchim) ist am Montagmorgen ein Mann verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war das Feuer am Morgen wohl in der Küche ausgebrochen. Der 48 Jahre alte Bewohner habe versucht, die Flammen zu löschen und dabei nach den Angaben eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann sei in eine Klinik gekommen. Das Haus sei nun unbewohnbar. Der Schaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, die Brandursache sei noch unklar.