Kriminalität : Einbrecher bei Diebstahl überrascht: Fahndung nach Trio

von dpa

28. Juni 2019, 07:50 Uhr

Drei Männer sind auf dem Gelände eines Dorfladens in Gessin (Mecklenburgische Seenplatte) in eine Poststelle eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Täter von Zeugen gestört und ergriffen in einem schwarzen Sportwagen die Flucht in Richtung Basedow. Die Fahndung dauere noch an, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen wurden Briefmarken im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Den Angaben zufolge sollen Tatverdächtige das Anwesen mit einem Hofladen bereits vor einer Woche aufgesucht und vermutlich ausgekundschaftet haben.