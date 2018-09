Kriminalität : Einbrecher stehlen elf Bootsmotoren: 30 000 Euro Schaden

von dpa

25. September 2018, 18:47 Uhr

Diebe haben innerhalb kurzer Zeit in Röbel und Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) elf Bootsmotoren gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 30 000 Euro, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Allein neun Antriebsteile wurden in der Nacht zum Dienstag aus einer Lagerhalle eines Bootscenters in Röbel entwendet. Der Diebstahl in Demmin ereignete sich ebenfalls auf einem Firmengelände bereits zwischen Samstag und Montag. Ob ein Zusammenhang zwischen die Taten besteht, werde geprüft.