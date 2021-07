Kriminalität : Einbrecher stehlen Kita-Kindern Hochbeete

Die Polizei in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) fahndet nach Hochbeeten für den Kräuter- und Blumenanbau.

Grevesmühlen | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, haben besonders herzlose Diebe die beiden Beete aus einer Kindertagesstätte gestohlen. Die Pflanzen samt Erde war den Einbrechern aber auch zu schwer: Sie kippten den Inhalt einfach auf das Kitagelände. Die Tat habe sich am Wochenende ereignet und sei am Montag bemerkt und angezeigt worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.