Kriminalität : Einbruch in Haus in Altentreptow: Bewohner auf Beerdigung

Während Bewohner bei einer Beerdigung waren, ist ein unbekannter Täter in ihr Haus in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Er stahl am Mittwoch Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg sicherte Spuren am Tatort und nahm Ermittlungen auf.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 10:46 Uhr