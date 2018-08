Kriminalität : Einbruch in Hotel in Glowe: 12 000 Euro Schaden

von dpa

27. August 2018, 13:15 Uhr

Unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Hotel in Glowe (Insel Rügen) eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen.