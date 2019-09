Brände : Eine Person nach Hausbrand in Lebensgefahr

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2019, 07:43 Uhr

Bei einem Feuer in Tangstedt im Kreis Storman ist am Montag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst unbekannten Umständen in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr habe bei ihrem Eintreffen eine Person am Fenster des in Flammen stehenden Gebäudes entdeckt. Sofort retteten sie die Person, die danach mit schwersten Verbrennungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar.