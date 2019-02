Wahlen : Einen Tag frei für Wahlhelfende im Landesdienst

von dpa

28. Februar 2019, 12:35 Uhr

Wahlhelfer, die in den Landesverwaltungen arbeiten, sollen künftig den Tag nach der Wahl frei bekommen. Die Erfahrung zeige, dass sich dann mehr Landesbedienstete als Helfer melden, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Auch der Landtagsverwaltung und den Kommunen werde diese Lösung nahegelegt, hieß es. In den sechs größeren Städten des Landes war vor knapp zwei Wochen erst die Hälfte der mehr als 4000 benötigten Wahlhelfer an Bord. Am 26. Mai stehen im Nordosten die Wahl zum Europaparlament sowie die Gemeinde- und Stadtrats-, Bürgerschafts- und Kreistagswahlen an.