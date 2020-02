Wetter : Einige Dächer im Landkreis Rostock zum Teil abgedeckt

Avatar_prignitzer von dpa

09. Februar 2020, 19:57 Uhr

Sturm «Sabine» hat im Landkreis Rostock mehrere Dächer teilweise abgedeckt. Betroffen waren Gebäude in Güstrow und Lalendorf bei Teterow, wie ein Kreissprecher am Abend mitteilte. Auf einer Baustelle in Graal-Müritz drohte demnach ein mit einem Gerüst verbundener Hubwagen umzustürzen. Feuerwehr und Betreiberfirma sei es gelungen, den Hubwagen zu sichern. Nach 17.00 Uhr gab es binnen einer Stunde mehr als 30 Einsätze der Feuerwehr in dem Küsten-Landkreis. Hauptsächlich mussten dem Sprecher zufolge umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigt werden. Der kreiseigene Nahverkehrsbetrieb Rebus stellte den Verkehr auf der Linie 250 Güstrow-Krakow am See-Linstow ein.