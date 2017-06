Freizeit : Einladung für Neugierige: Gärten öffnen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Wochenende 137 Gärten für Neugierige ihre Pforten geöffnet. 19 Gartenbesitzer mehr als im Vorjahr beteiligten sich an der Aktion «Offene Gärten», teilte der Verein «Offene Gärten in MV» mit. Im vergangenen Jahr kamen 21 000 Besucher. «Die Aktion ist eine Gelegenheit zum Fachsimpeln, eine Ideenbörse, bei der auch gärtnerisches Know-how präsentiert wird, und eine Einladung, mehr oder weniger versteckte Schätze des Landes kennenzulernen», sagte Vereinsvorsitzende Beate Schöttke-Penke. Zu den Teilnehmern zählten Gärten von Gutshäusern, Küchen- und Bauerngärten, Kräuter- und Rosengärten, Kloster- und Pfarrgärten sowie Privat- und Kleingärten. Am stärksten vertreten seien die Kreise Ludwigslust-Parchim, Rostock und die Mecklenburgische Seenplatte.