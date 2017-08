Hochschulen : Einnahmen der Hochschulen schneller gestiegen als Ausgaben

Die Einnahmen der Hochschulen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen erhöhten sich auf 650 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Den Löwenanteil - 82,5 Prozent - verdienten dabei die beiden Universitätsmedizinen mit der Behandlung von Patienten. Außerdem warben die Hochschulen 2015 Drittmittel von externen Geldgebern in Höhe von 130,1 Millionen Euro ein, das waren dem Amt zufolge 4,3 Prozent mehr als 2014. Die Drittmitteleinnahmen seien in erster Linie für Forschung und Entwicklung an Universitäten bestimmt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellte als öffentliche Grundfinanzierung für die Hochschulen 2015 rund 465 Millionen Euro zur Verfügung.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:20 Uhr