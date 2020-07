Gesundheit : Einreise nach MV aus Dingolfing-Landau nur mit Negativtest

Urlauber aus dem bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau dürfen seit Dienstag nur mit einem negativen Coronatest in Mecklenburg-Vorpommern Ferien machen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein, wie eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock betonte. In Bayern haben gerade die Sommerferien begonnen.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Juli 2020, 11:17 Uhr