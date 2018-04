Kriminalität : Einsatz wegen Wasserschadens: Cannabisplantage gefunden

von dpa

16. April 2018, 13:57 Uhr

Eine unerwartete Wendung hat in Rostock ein Polizeieinsatz wegen eines Wasserschadens genommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde am Samstag ein Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Reutershagen gemeldet. Das Wasser hatte den Angaben zufolge bereits in zwei Wohnungen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht, als die Beamten die darüber liegende Wohnung öffneten, aus der das Wasser durchtropfte. Statt eines Wasserrohrbruchs fanden die Beamten dort jedoch eine defekte Wasserzuleitung für eine Cannabisplantage. Im Wohn- und Schlafzimmer des 31-Jährigen Mieters befand sich eine professionelle Aufzuchtanlage mit Equipment sowie zahlreiche ausgewachsene und bereits getrocknete Pflanzen. Gegen den Mieter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.