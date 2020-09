Einzelhandel : Einzelhändler: Studie zu Auswirkungen des Online-Handels

Der traditionelle Einzelhandel steht unter Druck durch zunehmende Online-Konkurrenz. Das auch für Digitalisierung zuständige Infrastrukturministerium in Schwerin hat daher eine Studie zu den Auswirkungen im Land in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse will Minister Christian Pegel (SPD) heute (13.00 Uhr) in der Landespressekonferenz vorstellen. Ziel der Landesregierung ist es, mit Vertretern des Handels und der Kommunen Strategien zu entwickeln, mit denen der stationäre Einzelhandel als Kern lebendiger und zukunftsfähiger Innenstädte erhalten werden kann.

15. September 2020, 03:00 Uhr