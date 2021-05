Einzelhandel : Einzelhandel in Vorpommern-Rügen offen

Das große Shoppen ist zunächst im äußersten Nordosten des Landes wieder möglich. Aber es fehlen die Touristen.

Stralsund | Die Stralsunder Altstadt füllt sich wieder mit Einkaufslustigen, in den Ferienorten auf Rügen müssen Händler hingegen vorerst kleine Brötchen backen: Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern hat Vorpommern-Rügen am Freitag die Öffnung des kompletten Einzelhandels erlaubt. Eine Testpflicht besteht nicht, wie Landrat Stefan Kerth (SPD) betonte. Hi...

