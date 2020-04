Regierung : Einzelhandelsläden in MV sollen ab Montag wieder öffnen

Einzelhandelsläden in Mecklenburg-Vorpommern sollen ab Montag wieder öffnen dürfen. Bau- und Gartenmärkte sollen bereits ab Samstag wieder Kunden bedienen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin nach einem mehrstündigen Spitzengespräch zwischen Bund und Ländern.

Avatar_prignitzer von dpa

15. April 2020, 22:26 Uhr

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können demnach ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen.