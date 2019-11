Verkehr : Einzige Süd-Zufahrt zur Insel Usedom gesperrt: Großer Umweg

Die Insel Usedom wird in den kommenden Tagen für Kraftfahrer nur über Wolgast (Vorpommern-Greifswald) im Norden erreichbar sein. Von Montag an wird die einzige südliche Zufahrt zur zweitgrößten Insel Deutschlands - die Bundesstraße 110 über die Zecheriner Brücke - für drei Tage gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Grund ist die Erneuerung eines Hubzylinders an dem Hubbrückenteil, das sich sonst mehrfach täglich hebt, um Schiffe auf dem Peenestrom freie Fahrt zu gewähren.

Avatar_prignitzer von dpa

03. November 2019, 19:00 Uhr

Kraftfahrer, die via Anklam in den Süden der Insel Usedom wollen - unter anderem zu den Kaiserbädern Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf - müssen einen Umweg von mehr als 50 Kilometern in Kauf nehmen. Die Sperrung soll in der Nacht zu Donnerstag wieder aufgehoben werden. Usedom ist eine beliebte Urlaubsinsel und gilt vor allem als «Badewanne für Berliner.»