Schifffahrt : Eisbrecher in Elbehäfen im Einsatz

Auf der Elbe gibt es nur etwas Treibeis, aber in Elbhäfen und an Schleusen sind Eisbrecher im Einsatz.

Dömitz | Im Hafen von Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brach am Montag mit rund 1000 PS im Motorraum der Eisbrecher „Wisent“ das Hafenbecken frei. Der Eisbrecher sei in den vergangenen Tagen in den drei Häfen Dömitz, Tießau und Bleckede eingesetzt worden, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.