Gesundheit : Elf Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag elf Fälle von nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert worden. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im Nordosten auf 1133, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete. Sechs Fälle gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim, drei in Nordwestmecklenburg und je einen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie in der Landeshauptstadt Schwerin. In Rostock, wo in den vergangenen Tagen hohe Neuinfektionszahlen bekannt wurden, wurde am Dienstag dagegen kein neuer Fall registriert.

Avatar_prignitzer von dpa

22. September 2020, 16:54 Uhr