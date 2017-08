Unfälle : Elfjähriger mit Mountainbike bei Unfall schwer verletzt

Ein Elfjähriger ist in Neubrandenburg von einem Auto erfasst worden, als er unvermittelt mit seinem Mountainbike hinter Müllcontainern auf die Straße fuhr. Er wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 37 Jahre alte Autofahrer habe trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern können. Das Kind wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen an Kopf, Rücken und Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 19:22 Uhr