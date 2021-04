Unfälle : Elfjähriger prallt gegen fahrenden Laster

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Vorpommern-Rügen hat ein Elfjähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Franzburg | Laut Polizei lief er am Mittwochnachmittag in Franzburg plötzlich hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter auf die Straße und prallte gegen das Rad eines vorbeifahrenden Kieslasters. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind mit schwersten Gesichts- und inneren Verletzungen in das Universitätsklinikum Greifswald. Eine Überprüfung des mi...

