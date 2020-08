Verkehr : Elfjähriger verursacht Polizeieinsatz und Bahnverspätungen

Ein elfjähriger Junge aus einem Wohnheim in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat mit einem unerlaubten Ausflug entlang der Bahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen die Polizei beschäftigt und den Zugfahrplan durcheinander gewirbelt. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, war der Junge zunächst zwischen Grevesmühlen und Bobitz am Gleis gesehen worden. Daraufhin sei die Strecke am Samstag sofort gesperrt und die Suche nach dem Jungen aufgenommen worden, die jedoch erfolglos blieb. Wenig später sei der Bahnbetrieb mit Langsamfahrbefehl wieder aufgenommen worden. Dennoch habe ein Zug eine Schnellbremsung einleiten müssen, als der Zugführer das Kind im unmittelbaren Gleisbereich entdeckte.

09. August 2020, 17:58 Uhr