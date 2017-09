Buntes : Elite der Barkeeper mixt ihre Cocktails am Fleesensee

Göhren-Lebbin (dpa/mv) - Die 25 besten Barkeeper Deutschlands mixen am Montag und Dienstag ihre Drinks in Göhren-Lebbin an der Mecklenburgischen Seenplatte. Im dortigen Schlosshotel Fleesensee trägt die Deutsche Barkeeper Union ihre diesjährige Cocktail-Meisterschaft aus, wie Sabine Zumkeller als Assistentin des Präsidiums am Sonntag mitteilte. Der Platz hinter dem Bartresen gilt immer noch als Männerdomäne. «Diesmal sind relativ viele Frauen dabei, immerhin vier», sagte Zumkeller.