Agrar : «Elitebockauktion» mit rund 100 Vorzeige-Schafen in Karow

Im Tiervermarktungszentrum in Karow (Ludwigslust-Parchim) kommen am Samstag rund 100 Schafböcke unter den Hammer. Anlass ist die bundesweite «Elitebockauktion» der Rassen Schwarzköpfiges Fleischschaf und Suffolk, wie eine Sprecherin des Landesschafzuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch sagte. Diese gelten als besonders leistungsfähige Tiere. Der Preis für solche Tiere liegt bei Versteigerungen in der Regel bei mehreren tausend Euro.

04. März 2020, 16:42 Uhr

Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Schwarzköpfigen Fleischschafe sind in Mecklenburg-Vorpommern die am häufigsten gehaltene Rasse. Die bundesweite Bockauktion findet jährlich an unterschiedlichen Orten statt, war 2019 aber wegen der Blauzungenkrankheit - eine für Menschen ungefährliche Tierseuche - ganz ausgefallen.