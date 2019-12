Kriminalität : Eltern erstochen gefunden: Sohn gesteht Tat

Bluttat in Rostock: Am Silvestertag geht ein 39-Jähriger zur Polizei und gesteht, seine Eltern getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt noch am selben Tag Haftbefehl.

31. Dezember 2019, 17:05 Uhr

Ein älteres Ehepaar ist in Rostock in seiner Wohnung erstochen worden. Der 39-jährige Sohn hat die Tat bei der Polizei gestanden. Der Deutsche sei am Silvestertag gegen 9 Uhr bei der Polizei erschienen und habe erklärt, seine Eltern getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Beamte seien daraufhin zu der Wohnung im Stadtteil Dierkow geeilt und hätten einen Mann und eine Frau tot gefunden, die Messerstiche aufwiesen. Das Alter der beiden sei noch unklar, es sei aber sicher, dass es sich um die Eltern handele, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Behörde beantragte noch am Dienstag Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Der mutmaßliche Täter soll in der Wohnung auch noch ein Zimmer gehabt haben.