Schulen : Eltern von Schulschwänzern müssen mit Bußgeld rechnen

Eltern von Schulschwänzern müssen mit Bußgeld rechnen

Die Eltern von Schulschwänzern müssen in Mecklenburg-Vorpommern mit Bußgeld rechnen. «Die Verletzung der Schulpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit, die laut Schulgesetz mit einer Geldbuße bis zu 2500 Euro geahndet werden kann», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag in Schwerin. Die Lehrer würden in diesem Schuljahr noch genauer hinsehen und dokumentieren, wer nicht regelmäßig zum Unterricht erscheine.