Handball : Empor Rostock erleidet Rückschlag im Aufstiegskampf

Die Handballer des HC Empor Rostock haben im Kampf um den Aufstieg in die 2.

Rostock | Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers verlor am Samstag das Hinspiel der Zwischenrunde gegen den VfL Pfullingen in eigener Halle mit 27:32 (14:14). Bester Werfer der Mecklenburger war Robin Breitenfeld mit sechs Treffern. Das Rückspiel in Pfullingen findet am 29. Mai (20.00 Uhr) statt. Empor fand gut in die ...

