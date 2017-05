Handball : Empor Rostock nach 23:27 gegen Hüttenberg weiter sieglos

Absteiger HC Empor Rostock ist auch im letzten Heimspiel der Saison in der 2. Handball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis versagt geblieben. Das Team von Trainer Hans-Georg Jaunich unterlag am Mittwochabend TV 05/07 Hüttenberg mit 23:27 (10:14) und bleibt 2017 weiter sieglos. Vyron Papadopoulos (8/4) und Norman Flödl (4) erzielten in der Rostocker Ospa Arena die meisten Tore für Empor, das in diesem Jahr erst einen Punkt geholt hat. Daniel Wernig (9/6) traf für die Gäste am häufigsten.