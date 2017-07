International : Energieminister reist mit Unternehmern nach Kasachstan

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mecklenburg-Vorpommern will die Wirtschaftskontakte zu Kasachstan als Partner beim Projekt «Neue Seidenstraße» ausbauen. Am Sonntag reist Energieminister Christian Pegel (SPD) mit einer Unternehmerdelegation für fünf Tage in das zentralasiatische Land, teilte das Ministerium am Freitag in Schwerin mit. Kasachstan sei ein bedeutender regionaler Handelspartner, insbesondere bei erneuerbaren Energien, Häfen und Logistik sowie der Digitalisierung. Zudem sei das Land ein wichtiger Knotenpunkt für die Landverkehre zwischen Asien und Europa. Pegel will Mecklenburg- Vorpommern als Drehscheibe für die Güterverkehre etablieren, die auf dem Landweg, der «Neuen Seidenstraße», aus China, Russland oder Kasachstan kommen. Sie könnten in Mecklenburg-Vorpommern gebündelt und dann nach Nord- und Osteuropa weitergeleitet werden.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 13:44 Uhr