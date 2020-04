Tiere : Energieversorger E.dis stellt Nisthilfen für Weißstörche auf

Der in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg tätige Energieversorger E.dis hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren im Netzgebiet 167 Nisthilfen für Weißstörche aufgestellt. 93 davon stehen in Mecklenburg-Vorpommern, wie E.dis anlässlich der Ausstattung eines nicht mehr benötigten Niederspannungsmastes mit einer Nisthilfe bei Bad Doberan mitteilte. Das nahe Naturschutzgebiet Conventer Wiesen, ein Moorgebiet von etwa 1200 Hektar, gilt als eines der wichtigsten Wasservögelbrut- und -rastgebiete an der Ostseeküste.

Avatar_prignitzer von dpa

04. April 2020, 12:13 Uhr

Hintergrund der Errichtung des Mastes am Freitag sei eine Beobachtung der Umweltschutzorganisation Nabu gewesen. Nabu-Mitarbeiter Gunnar Gernhöfer habe einen Storch gesehen, der über den Wiesen seine Runden drehte und einen Nistplatz suchte. Gernhöfer wies auf die allgemeine Notlage der Tiere hin: In dem von der Gruppe betreutem Gebiet, das in etwa dem Landkreis Rostock entspricht, habe sich die Zahl der Weißstorch-Brutpaare innerhalb von 15 Jahren von 91 auf 40 mehr als halbiert. Der Landkreis Rostock gehört mit rund 3400 Quadratkilometern zu den größten Kreisen Deutschlands.