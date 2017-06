Kunst : Entartete Kunst: Christian Rohlfs im Kulturhistorischen Museum

Die Werke von Christian Rohlfs galten in der Nazi-Zeit als entartet und wurden so zu Objekten, an denen Kunsthändler wie Bernhard A. Böhmer interessiert waren. Zwölf Rohlfs-Werke aus dessen Nachlass werden nun in Rostock ausgestellt.