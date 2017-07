Kriminalität : Entlaufene Kühe in Rostock nachts auf Futtersuche unterwegs

Vier Kühe sind am Wochenende in Rostock nachts zwischen geparkten Autos auf Futtersuche gegangen. Kurz vor Mitternacht am Samstag alarmierten mehrere Bewohner eines Plattenbaugebietes die Polizei. Die Beamten sperrten nach Angaben vom Sonntag eine Straße und holten die Tierrettung der Feuerwehr zu Hilfe. Aber erst mit Hilfe des herbeigerufenen Tierhalter gelang es den Einsatzkräften, die zwei Mutterkühe und zwei Kälber auf die nahe gelegene Weide zurückzubringen, von der sie ausgebrochen waren. Die Weide liegt nach Polizeiangaben am Rand des Plattenbaugebietes Rostock-Lichtenhagen.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 12:21 Uhr