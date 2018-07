Polizei : Entlaufenes Hängebauchschwein «Rudi Rüssel» zurück zu Hause

Nachdem ein entlaufenes Hängebauchschwein mit Namen «Rudi Rüssel» der Polizei in Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) vollen Einsatz abverlangt hat, ist es nach Hause zurückgebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist das Tier bereits am Donnerstag ausgebrochen. Zunächst unterschätzten die Beamten offensichtlich die Beweglichkeit des kleinen, wuchtigen Tieres. Denn das Schwein sprang über den mit Bänken gebauten Zaun seines ersten provisorischen Geheges, wie die Polizei mitteile.

von dpa

23. Juli 2018, 18:26 Uhr

Da die Besitzer des Tieres zunächst nicht gefunden werden konnten, habe sich eine Tierliebhaberin aus der Region um den von der Polizei «Brutus» getauften Eber gekümmert. Wie sich am Montag herausstellte, hieß das Tier eigentlich «Rudi Rüssel». Seit Sonntag war es zurück bei seiner Besitzerin in seinem Freigehege in Pantelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) und freute sich dort über Erdbeeren zur Begrüßung.