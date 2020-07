Gesundheit : Entspannung nach Corona-Verdacht in Klinik

Im Corona-Verdachtsfall einer älteren Patientin in der Asklepios-Klinik Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) meldet die Klinik weitere Entspannung. «Der dritte Test bei der Frau war negativ, wie der vorherige auch schon», sagte Geschäftsführer Alexander Groß am Donnerstag. Ungeachtet dessen habe das Gesundheitsamt festgelegt, dass die 90-Jährige zunächst weiter auf Isolierstation bleiben soll. Auch der Besuchsstopp in der Klinik werde vorerst aufrechterhalten.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Juli 2020, 08:01 Uhr