Lebensmittel : Erfinder der Tempo-Erbsen gestorben

Der Erfinder der DDR-Tempo-Erbsen, Peter Kretschmer, ist tot. Der Lebensmittelforscher starb im Alter von 78 Jahren am vergangenen Donnerstag, wie Ines Gromes, Sprecherin des Instituts für Getreideverarbeitung Potsdam-Rehbrücke, am Mittwoch sagte. Er war nach der Wende Geschäftsführer des 1960 gegründeten Instituts. 2014 hatte er sich in den Ruhestand verabschiedet. Bei den Erbsen war durch eine spezielle Behandlung die Kochzeit reduziert.