Geschichte : Erinnerung an DDR-Volksaufstand vor 64 Jahren

In Berlin ist am Samstag an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erinnert worden. Bei einem gemeinsamen Gedenken von Bundesregierung und Land legten Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) auf dem Friedhof Seestraße am Mahnmal für die Opfer des Volksaufstandes Kränze nieder. Müller sagte im Vorfeld, bis heute lehre der 17. Juni, dass Freiheit erkämpft werden müsse. Vor 64 Jahren gingen in der DDR in rund 700 Orten Hunderttausende auf die Straße. Der Protest wurde mit sowjetischen Panzern niedergeschlagen. Danach wurden viele Aufständische verurteilt.

erstellt am 17.Jun.2017 | 12:11 Uhr