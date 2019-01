Ernährung : Ernährungsindustrie: Keine Einigung bei Tarifverhandlungen

Die Tarifpartner in der Ernährungsindustrie Mecklenburg-Vorpommerns haben sich noch nicht auf einen Kompromiss einigen können. In der ersten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) hätten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Jörg Dahms. Man habe sich auf den 15. Februar vertagt.

von dpa

24. Januar 2019, 17:46 Uhr

Die NGG fordert für die rund 1800 Beschäftigten in mehreren Werken mindestens 7,9 Prozent mehr Lohn. Das sei nötig, um die immer noch bestehenden Lohnunterschiede zwischen Ost und West in der Branche auszugleichen. «Alle reden über Rückgewinnung von Fachkräften, dazu gehören auch attraktive Arbeitsbedingungen», erklärte Dahms. Die NGG verhandelt unter anderem für Firmen in Wittenburg, Stavenhagen, Hagenow und Schwerin.